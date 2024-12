Informationsabend über Depressionen

Über die verschiedenen Symptome und Therapieoptionen einer Depression wird Heike Dablitz, Oberärztin im Zentrum für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt, am 12. Dezember um 18 Uhr in ihrem Vortrag aufklären. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet vor Ort im Konferenzraum des Zentrums für psychische Gesundheit, Raum 2950, im Klinikum Ingolstadt statt. Für Rückfragen ist Viola Wolfsteiner unter der Telefonnummer: 0841/880-1063 erreichbar. (AZ)