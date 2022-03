Infrastruktur

Paketzentrum Weichering: Nachbarn in Maxweiler haben keine Wahl

„Nein zum Paketzentrum“: Grablichter stellten Gegner des Projekts vor dem Plakat auf, das gegenüber dem Schützenheim in Maxweiler an einer Mauer angebracht war.

Plus Maxweiler wäre vom Großprojekt in Weichering am meisten betroffen, hat aber nichts mitzuentscheiden. Die CSU Neuburg sammelte bei einer Info-Veranstaltung die Stimmung auf.

Von Manfred Rinke

Es war bereits dunkel, als die Informationsveranstaltung der Neuburger CSU am Freitagabend in Maxweiler begann. Gegenüber dem Schützenheim, wo rund 30 Männer und Frauen aus dem Dorf Platz genommen hatten, hing an einer Mauer ein Plakat, auf dem ein großes „Nein“ zum geplanten DHL-Paketzentrum zu lesen war. Auf dem Boden davor standen etliche Grablichter und drumherum rund ein Dutzend weitere Bewohnerinnen und Bewohner des östlichsten Neuburger Stadtteils. Friedlich und ruhig drückten sie damit vor dem Schützenheim ihre eindeutige Meinung zum Großprojekt aus. Im Heim wurden die damit einhergehenden Sorgen und Wünsche vor den Vertretern der CSU dagegen deutlich artikuliert. Einer, der sich anhörte, was die Menschen dort bewegt, war Weicherings Bürgermeister Thomas Mack, quasi der oberster Befürworter des Vorhabens.

