100.000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus in Ingolstadt

Ein Zimmer in einem Einfamilienhaus in Ingolstadt hat gebrannt. Ein Spaziergänger meldete das Feuer. Der Sachschaden ist hoch, die Kriminalpolizei ermittelt.

In einem Einfamilienhaus in Ingolstadt hat es am Sonntag gebrannt. Gegen 14.30 Uhr teilte ein Spaziergänger über Notruf mit, dass in einem Haus in der Albert-Schweitzer-Straße in Ingolstadt ein Brand ausgebrochen ist. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Vollbrand eines Zimmers zügig löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich keiner der Bewohner im Haus.

Brand in Ingolstadt: Die Kriminalpolizei ermittelt

Wie die Polizei berichtet, beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf mehr als 100.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. (nr)