100 Jahre Disney: Musikshow kommt in die Saturn Arena

Bei der Show "Disney100: The Concert" werden berühmte Disney-Songs aufgeführt. Die Tournee macht auch halt in Ingolstadt.

Ab dem 13. April tourt "Disney100: The Concert" anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von The Walt Disney Company durch ganz Europa. Die ersten Starsolistinnen und Starsolisten für Deutschland, Österreich und die Schweiz stehen bereits fest: Anton Zetterholm, Kristina Love, Roberta Valentini und Gonzalo Campos López werden gemeinsam mit dem Hollywood-SoundOrchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney Songs live auf den großen Bühnen präsentieren. Auch Richard-Salvador Wolff ist wieder mit dabei als Teil des neu ergänzten internationalen Ensembles, welches gemeinsam mit den Solisten eine vielfältige Show präsentieren wird. Am 15. April kommt die Show in die Saturn Arena nach Ingolstadt.

Ob unter Wasser oder auf hoher See, in den Weiten des Universums oder auch nur im Kinderzimmer – stets gehen die Geschichten ans Herz und berühren Menschen aller Generationen – immer begleitet von großartigen Melodien und Liedern. Diese werden bei "Disney100: The Concert" durch eine erstklassige Besetzung auf die Bühne gebracht. Disney in Concert-Urgestein Anton Zetterholm ist auch 2023 wieder mit von der Partie. Er wurde 2008 von Phil Collins höchstpersönlich für die Hauptrollen des Disney Musicals Tarzan ausgewählt und konnte schon bei vergangenen Disney in Concert-Touren begeistern.

"Disney100: The Concert" kommt nach Ingolstadt

Kristina Love und Gonzalo Campos López werden zum ersten Mal dabei sein, durften aber bereits bei Produktionen wie Aladdin in die musikalischen Welten von Disney eintauchen. Die stimmgewaltige Musical-Darstellerin Roberta Valentini hatte 2022 ihre große Disney Premiere und darf auch beim 100-jährigen Disney Jubiläum auf keinen Fall fehlen. Richard-Salvador Wolff war ebenfalls im letzten Jahr dabei und sammelte bereits in der Musical-Hauptrolle des Aladdin Disney Erfahrungen.

Präsentiert werden die schönsten Songs aus Filmen wie Die Schöne und das Biest, Mary Poppins oder Encanto, aber auch Highlights aus den Welten von Pixar, Star Wars und Marvel. Die Solisten erschaffen gemeinsam mit dem fantastischen Hollywood Sound Orchester unvergessliche Augenblicke in diesem multimedialen Live-Erlebnis und feiern mit dem Publikum 100 Jahre Abenteuer, 100 Jahre Emotionen und 100 Jahre Disney Zauber. Tickets gibt es bei www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (AZ)