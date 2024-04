Ingolstadt

1000 Euro Schaden: Brennende Mülltonnen vor Ingolstädter Familienhaus

In Ingolstadt bemerkte am Freitagmorgen ein Mann mehrere in Brand stehende Mülltonnen.

In den frühen Morgenstunden teilte am 12. April um 4.15 Uhr ein in der Nähe des Brandortes wohnender Mann telefonisch mit, dass mehrere Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus brennen würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten laut Angaben der Polizei insgesamt vier Mülltonnen, teilweise in Vollbrand, festgestellt werden. Mann bemerkt vier brennende Mülltonnen vor Ingolstädter Mehrfamilienhaus Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr Ingolstadt gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die letzte Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haenlinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 08418/9343-2222 zu melden. (AZ)

