13-jährige Schülerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Eine 13-Jährige wechselte am Rathausplatz in Ingolstadt plötzlich die Straßenseite. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - und erfasste das Mädchen.

Ein 69-jähriger Ingolstädter fuhr am Dienstag gegen 13.25 Uhr mit seinem Auto auf der Schutterstraße in Richtung Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, wechselte auf Höhe der Bushaltestelle Rathausplatz eine 13-jährige Schülerin unvermittelt die Straßenseite ohne auf den Verkehr zu achten.

Unfall mit 13-Jähriger in Ingolstadt: Schülerin muss ins Krankenhaus

Der Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde die Schülerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Durch die Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)