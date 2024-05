14-Jähriger geht mit einem Messer auf einen Jugendlichen los

Ein 14-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Busbahnhof in Ingolstadt einen 15-Jährigen mit einem Messer attackiert hatte.

Am vergangenen Freitag war es gegen 13.30 Uhr am Busbahnhof (ZOB) in Ingolstadt zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Dabei hat ein 14-Jähriger ein Messer gezogen und zugestochen. Wie die Polizei mitteilt, sitzt der Jugendliche nun in Untersuchungshaft.

Zunächst war es zu mehreren Körperverletzungen gekommen, ehe der 14-Jährige mit dem Messer auf seinen ein Jahr älteren Kontrahenten losging. Der 15-Jährige erlitte dabei eine oberflächliche Hautverletzung im Bauchbereich.

Ein 14-Jähriger soll in Ingolstadt mit einem Messer auf einen Kontrahenten losgegangen sein

Mehrere Streifen der Ingolstädter Polizei erwischten schließlich einen Teil der Jugendlichen ganz in der Nähe, unter ihnen auch den 14-Jährigen.

Der war bereits am Dienstag zuvor auffällig geworden. An diesem Tag hatte er einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht, ihn mit weiteren Jugendlichen geschlagen und sein Handy geklaut. Der Schüler wurde dabei leicht im Hals- und Kopfbereich verletzt. Diese Taten ereigneten sich in der Jahnstraße im Bereich des sogenannten Scherbelbergs.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt ermittelt wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Diebstahls und eines Vergehens gegen das Waffengesetz. (AZ)