Neuburg

Ingolstadt: 14-Jähriger stürzt betrunken vom Fahrrad – Blutprobe ergibt über 1,0 Promille

In Ingolstadt stürzt ein 14-Jähriger nachts mit dem Fahrrad und verletzt sich leicht. Die Polizei stellt einen Wert von über 1,0 Promille fest.
    In Ingolstadt verunglückt ein 14-Jähriger nachts mit dem Fahrrad. Er hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut.
    In Ingolstadt verunglückt ein 14-Jähriger nachts mit dem Fahrrad. Er hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut. Foto: Roland Weihrauch, dpa (Symbolbild)

    Ein 14-Jähriger ist in Ingolstadt unter Alkoholeinfluss vom Fahrrad gestürzt. Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.20 Uhr fuhr er in der Vorwaltnerstraße im Bereich der Menzelstraße mit seinem Mountainbike, fiel hin und verletzte sich dabei leicht. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

    Ingolstadt: 14-Jähriger stürzt mit über 1,0 Promille vom Rad – und wird nach Hause gebracht

    Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt ergab ein Atemtest einen Wert von über 1,0 Promille – der 14-Jährige war somit nicht mehr fahrtüchtig. Im Krankenhaus wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. (AZ)

