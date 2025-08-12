Ingolstadt: 14-Jähriger stürzt betrunken vom Fahrrad – Blutprobe ergibt über 1,0 Promille

Ein 14-Jähriger ist in Ingolstadt unter Alkoholeinfluss vom Fahrrad gestürzt. Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.20 Uhr fuhr er in der Vorwaltnerstraße im Bereich der Menzelstraße mit seinem Mountainbike, fiel hin und verletzte sich dabei leicht. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ingolstadt: 14-Jähriger stürzt mit über 1,0 Promille vom Rad – und wird nach Hause gebracht

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt ergab ein Atemtest einen Wert von über 1,0 Promille – der 14-Jährige war somit nicht mehr fahrtüchtig. Im Krankenhaus wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. (AZ)