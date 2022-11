14-Jähriger verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist mit einem Auto kollidiert. Er fiel zuerst auf Motorhaube und Windschutzscheibe und dann auf die Straße.

Am Mittwochabend zog sich ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto mittelschwere Verletzungen zu. Der Schüler aus dem Landkreis Eichstätt fuhr gegen 18 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Staatsstraße von Wettstetten kommend in Richtung Etting. Auf Höhe des Kreisverkehrs wollte er die kreuzende Straße überqueren und hätte hierbei eigentlich die Vorfahrt des Verkehrs achten müssen, berichtet die Polizei.

Die 20-Jährige Autofahrerin stammt aus Ingolstadt

Zu eben diesem Zeitpunkt war eine 20-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Auto auf der kreuzenden Straße unterwegs in Fahrtrichtung Lenting. Hierzu durchfuhr sie zunächst den Kreisverkehr, um weiter der Straße zu folgen. Als sie die östliche Ausfahrt in Richtung Lenting nahm, fuhr der E-Scooter-Fahrer an dieser Stelle vom Radweg auf die Straße, um diese zu überqueren. Es kam zur Kollision zwischen Auto und E-Scooter. Hierbei fiel der Schüler zunächst auf Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Der 14-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit; die Bergung des Autos erfolgte durch einen Abschleppdienst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. (AZ)