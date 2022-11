15.000 IG Metaller streiken auf der Audi Piazza

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn für die Metall- und Elektrobranche. Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden heißt es: "Unser Leute sind stinksauer."

Die IG Metall hat am Dienstag ihre Stärke demonstriert. Am bisher größten Warnstreiktag in Bayern in der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben sich bis zum frühen Nachmittag 48.000 Beschäftigte aus 131 Betrieben beteiligt. An der größten Warnstreik-Kundgebung auf der Audi-Piazza in Ingolstadt haben geschätzt 15- bis 20.000 Beschäftigte von Audi und weiteren Betrieben aus der Region teilgenommen, auch von Airbus in Manching.

Streik bei Audi in Ingolstadt: 15.000 IG Metaller kommen

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Die Beschäftigten sind geplagt von Geldsorgen und erleben jetzt, wie die Arbeitgeber diese Tarifrunde blockieren und in die Länge ziehen. Unsere Leute sind zurecht stinksauer. Wenn die Arbeitgeber mit dem heutigen Warnstreiktag nicht verstanden haben, wozu die Beschäftigten bereit und in der Lage sind, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen.“

Der Arbeitgeberverband vbm hatte in der vierten Tarifverhandlung immer noch keine Prozentzahl für eine Entgelterhöhung angeboten. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (AZ)