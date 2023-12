15 Jahre ein Erfolg: Die Jugendchorakademie von Audi feiert Jubiläum

Seit 15 Jahren wird bei der Jugendchorakademie von Audi junges Talent gefördert. Bei einem Konzert in München zeigt ein Auftritt, welche Früchte das Projekt trägt.

Die Audi-Jugendchorakademie besteht seit 15 Jahren und ist überaus erfolgreich. Unter der Leitung von Prof. Martin Steidler und der Geschäftsführung von Sebastian Wieser wird hier talentierten Nachwuchssängern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum die Möglichkeit des Chorsingens auf höchstem künstlerischem Niveau ermöglicht. Seit Dezember 2016 ist der gemeinnützige Verein Jugendchorakademie e.V. Träger dieser auch für die Region so bemerkenswerten Nachwuchsförderung.

Im April 2023 gab der Chor beispielsweise sein Debüt in der weltberühmten Carnegie Hall, in New York, hatte Auftritte in Hamburgs Elbphilharmonie, im Kulturpalast Dresden sowie in Brixen, Nürnberg und bei den Audi-Sommerkonzerten. Unter der Förderung des Stardirigenten Kent Nagano sowie der Zusammenarbeit mit der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Hamburger Staatsorchester, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin, dem Georgischen Kammerorchester und den Duisburger Sinfonikern konnten immer auch moderne Werke, wie etwa Sean Shepherds, „An einem klaren Tag“ oder die „Arche“, von Jörg Widmanns erfolgreich dargeboten werden.

Erstmals waren die 80 Sängerinnen und Sänger kurz vor dem Weihnachtsfest in der restlos ausverkauften Isarphilharmonie in München zu Gast und bezauberten das Publikum, im Zusammenwirken mit dem herausragenden Orchester der Klangverwaltung, unter der Gesamtleitung des jungen Dirigenten, Thomas Guggeis (Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt und früher selbst aktives Mitglied bei der Audi-Jugendchorakademie). Dieser junge Dirigent war mehr als ein Ersatz für den verhinderten Kent Nagano und führte Chor und Orchester in bester Manier.

Jugendchorakademie von Audi feiert 15. Geburtstag

Die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Bach wurden in den Jahren 1734/35 erstmals in den großen Kirchen Leipzigs uraufgeführt. Heute gehören diese zu den bekanntesten und meist gespielten Werken der Gegenwart. Eng an den Ereignissen des Lukasevangeliums orientiert, übernahm Bach für sein Werk auch Gesänge des Kirchenjahres, die er treffend einfügen konnte, etwa das bekannte Passionslied, „O Haupt voll Blut und Wunden“.

Die jungen Stimmen, hellwach und überaus präsent im Vortrag, sorgten bei ihrem letzten Konzert in diesem Jahr somit für eine einzigartige Klangfülle, gaben sich geschmeidig in der Tonalität, überzeugten durch enorme Sicherheit im Hinblick auf Intonation und Ausgewogenheit und glänzten in den dynamisch so anspruchsvollen Phrasen. Der Klang des jungen Chores zeichnet sich durch große Homogenität aus und setzt mittlerweile Maßstäbe, die viele Dirigenten, wie eben Kent Nagano schätzen. Neben den ansprechenden Partien der Solisten, Mari Erismoen (Sopran), Catriona Morison( Mezzosopran), Daniel Johannsen (Tenor) und Konstantin Krimmel (Bass) und den sehr einfühlsamen Melodien, des hervorragend agierenden Orchesters waren es im Werkverlauf immer wieder die so eindrucksvoll dargebotenen Chorsätze der jungen Akteure, die Herz und Seele in ganz besonderer Weise berühren konnten. Eine schönere Einstimmung auf Weihnachten – hier wird auch der provisorische Raum der Isarphilharmonie zur Nebensache – kann es eigentlich kaum geben. Dies war nach dem Konzert bei vielen Besuchern so zu hören.

Im Jahr 2024 wird die Audi-Jugendchorakademie erneut in Hamburgs Elbphilharmonie und darüber hinaus erstmals in der Pariser Philharmonie auftreten. In der Region wird der Chor in Ingolstadt bei den Audi-Sommerkonzerten 2024 zu erleben sein. Für ganz besonders begabte Sängerinnen und Sänger findet auch im neuen Jahr ein Casting statt, das den Weg in diesen einmaligen Chor ebnen kann.