16-Jähriger liefert sich in Ingolstadt Verfolgungsjagd mit der Polizei

Erst gibt er Gas, dann läuft er zu Fuß davon: Ein Jugendlicher hat sich in Ingolstadt eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auch die Beifahrerin flüchtete.

Ein 16-jähriger Ingolstädter hat sich am Sonntagfrüh gegen 4 Uhr in Ingolstadt eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war verbotenerweise mit einem Auto unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine 19-jährige Freundin. Sie waren auf der Münchener Straße in Ingolstadt unterwegs, als eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt das Fahrzeug kontrollieren wollte. Doch daraus wurde nichts, der Junge gab Gas.

Als der 16-Jährige das Polizeifahrzeug erkannte, flüchtete er und beschleunigte auf 120 km/h. Er bog dann in die Lindberghstraße ab und schaltete das Licht des Fahrzeuges aus. Hier beschleunigte er weiter, auf bis zu 140 km/h. Bei den Parkplätzen auf Höhe der Realschule gab er seine Fahrt auf und stellte das Fahrzeug ab, stieg aus und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten.

Als der 16-Jährige geschnappt war, flüchtete die Freundin mit dem Auto

Nach etwa 200 Metern konnte der junge Mann jedoch von den Beamten eingeholt und festgesetzt werden. Als sie zum Fahrzeug zurückgingen, stellten die Beamten fest, dass die 19-jährige Freundin dem Auto abgehauen war. Bei der Fahndung nach dem Auto konnte dieser nahe der Wohnanschrift des 16-Jährigen unverschlossen aufgespürt werden.

Ein bei dem jungen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Er wurde seiner Mutter übergeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Beifahrerin muss sich wegen Beteiligung an den Straftaten verantworten. (AZ)

