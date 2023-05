17-jähriger Schwarzfahrer fährt bei Rot über eine Ampel

Ausgerechnet vor den Augen der Polizei ist ein 17-Jähriger bei Rot über eine Ampel gefahren. Dann stellte sich heraus: Der 17-Jährige hat keinen Führerschein

Am Sonntagmittag hat die Polizei in Ingolstadt einen Autofahrer erwischt, wie er an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/ Hindenburgstraße bei Rot über eine Ampel gefahren ist.

Der 17-Jährige stammt aus dem Kreis Pfaffenhofen

Sie hielten den Wagen an und als sie den Fahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass der 17-Jährige aus dem nördlichen Kreis Pfaffenhofen überhaupt keinen Führerschein besitzt. Gegen den jungen Schwarzfahrer wurde Anzeige erstattet, das Auto musste er stehen lassen. (AZ)