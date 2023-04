17-Jähriger wird auf A9 ohne Führerschein mit Papas Auto erwischt

Ein Auto fällt der Polizei wegen eines komischen Wendemanövers auf. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Der Autofahrer durfte noch gar nicht fahren.

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag fiel einer Streife der Verkehrspolizei gegen 2.20 Uhr in Ingolstadt an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd ein schwarzes Auto auf. Der Fahrer befuhr zunächst die Auffahrt auf die A9 in Richtung Nürnberg, wendete dort unvermittelt und fuhr im Anschluss auf die A9 in Fahrtrichtung München auf. Wie die Polizei berichtet, wendete die Streife ebenfalls und fuhr dem Auto hinterher.

Ohne Führerschein auf der A9: 17-Jähriger stammt aus Landkreis Eichstätt

Auf dem Parkplatz Baarer-Weiher wurde das Fahrzeug dann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle zunächst ein falsches Geburtsjahr an, um über sein tatsächliches Alter hinweg zu täuschen. Bei der Überprüfung der von ihm angegebenen Personalien stellte sich jedoch schnell heraus, dass der im Landkreis Eichstätt wohnende Fahrer mit erst 17 Jahren noch gar keinen Führerschein besitzt. Zudem hatte er sich vom daheim friedlich schlafenden Vater das Auto ohne dessen Wissen für seine nächtliche Spritztour ausgeliehen, heißt es im Polizeibericht.

Die mitten in der Nacht noch verständigten Eltern konnten dann auf dem Parkplatz an der Autobahn den zuvor sichergestellten Autoschlüssel, das Auto, sowie ihren 17-jährigen Sohn in Empfang nehmen. Die eigentlich demnächst anstehende Führerscheinprüfung wird der 17-jährige Auszubildende jetzt wohl um einige Zeit aufschieben müssen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, wovon auch die Führerscheinstelle unterrichtet wird. Weiteren rechtlichen Ärger könnte es geben, da der 17-Jährige das Auto seinen Vaters ohne dessen Wissen und Einverständnis benutzt hatte. (AZ)