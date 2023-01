18-Jährige verletzt sich bei Frontalzusammenstoß schwer

Eine 50-Jährige aus Ingolstadt geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer 18-jährigen Ingolstädterin.

Schwere Verletzungen hat sich eine der beteiligten Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Mittwochmorgen in Ingolstadt ereignet hat. Gegen 7.20 Uhr fuhr eine 50-jährige Ingolstädterin mit ihrem Auto die Hans-Denck-Straße vom Spitalhof kommend in Richtung Zuchering. Ungefähr 50 Meter nach der Ortsausfahrt Spitalhof geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Auto einer 18-jährigen Ingolstädterin, die zu diesem Zeitpunkt die Hans-Denck-Straße in Fahrtrichtung Spitalhof befuhr. Das Fahrzeug der 18-Jährigen wurde durch die Kollision nach hinten und in ein angrenzendes Feld geschleudert, berichtet die Polizei. Die Fahrerin zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 50-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und ebenfalls zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Autounfall in Ingolstadt: 40.000 Euro Schaden

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden; der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschleppdienst geborgen werden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die freiwillige Feuerwehr Zuchering waren mit starken Kräften vor Ort. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn für insgesamt circa zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (AZ)