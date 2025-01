18-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt.

Ein 20-jähriger Vohburger fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr mit seinem Auto auf der Ettinger Straße stadtauswärts und wollte nach links in einen Firmenparkplatz einbiegen. Dazu benutzte er die Linksabbiegerspur. Im Gegenverkehr befanden sich mehrere Fahrzeuge und die dortige Lichtzeichenanlage zeigte Rotlicht. Ebenfalls stand im Gegenverkehr ein 18-jähriger Stammhamer mit seinem Motorrad. Als die Ampel auf Grün umschaltete zog der Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn und überholte verbotswidrig die Fahrzeugkolonne vor ihm. Hierbei übersah er das Auto, das auf der Linksabbiegerspur stand und prallte in die Front. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht, teilt die Polizei mit. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde total beschädigt und ein Gesamtschaden 13.000 Euro ist entstanden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Werksfeuerwehr Audi waren zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

