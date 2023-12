19-Jähriger Kraftradfahrer verletzt sich bei Unfall

In Inbgolstadt ist ein 19-Jähriger Kradfahrer an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei verletzte er sich.

Am Dienstag gegen 18.40 fuhr ein 19-jähriger Ingolstädter mit seinem Kleinkraftrad die Westliche Ringstraße in Ingolstadt in Fahrtrichtung Glacisbrücke. An der Einmündung zur Friedhofsstraße bog dieser nach links ab, berichtet die Polizei. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto ebenfalls auf der Westlichen Ringstraße in Fahrtrichtung Neuburger Straße und fuhr an der Einmündung zur Friedhofsstraße geradeaus. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden von 6500 Euro ist entstanden. (AZ)

