2,2 Promille: Lastwagenfahrer ist in Schlangenlinien auf der A9 unterwegs

Es war erst Nachmittag, doch ein Lastwagenfahrer war schon ziemlich betrunken auf der A9 bei Ingolstadt unterwegs.

In Schlangenlinien warn ein Sattelzug am Montagnachmittag auf der A9 in Richtung München unterwegs. Als die Polizei den Fahrer schließlich an der Ausfahrt Ingolstadt-Nord anhalten konnte, bemerkten die Einsatzkräfte bereits starken Alkoholgeruch und einen unsicheren Gang bei dem 64-Jährigen aus Lettland, der bei einer Bochumer Spedition angestellt ist.

Nachdem der Alkomat 2,22 Promille angezeigt hatte, wurden der Schlüssel sicher gestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde die Spedition informiert, damit sie einen Ersatzfahrer organisieren konnte. (AZ)