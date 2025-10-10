Icon Menü
Ingolstadt: 20-Jährige klaut Kleidung im Wert von 350 Euro

Ingolstadt

20-Jährige klaut Kleidung im Wert von 350 Euro

In Ingolstadt hat eine junge Frau mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Allerdings hat sie der Ladendetektiv dabei beobachtet.
    In Ingolstadt wurde eine Diebin auf frischer Tat ertappt.
    In Ingolstadt wurde eine Diebin auf frischer Tat ertappt. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr wurde eine 20-Jährige beim Stehlen in einem Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße in Ingolstadt erwischt. Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie sie mehrere Kleidungsstücke in eine mitgebrachte Einkaufstasche steckte und das Geschäft ohne zu Bezahlen verließ. Der Detektiv hielt die Diebin auf und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten bei der 20-Jährigen Diebesgut in Höhe von über 350 Euro auffinden, teilt die Polizei mit. Die Frau aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

