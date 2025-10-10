20-Jährige klaut Kleidung im Wert von 350 Euro

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr wurde eine 20-Jährige beim Stehlen in einem Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße in Ingolstadt erwischt. Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie sie mehrere Kleidungsstücke in eine mitgebrachte Einkaufstasche steckte und das Geschäft ohne zu Bezahlen verließ. Der Detektiv hielt die Diebin auf und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten bei der 20-Jährigen Diebesgut in Höhe von über 350 Euro auffinden, teilt die Polizei mit. Die Frau aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!