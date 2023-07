20-jährige Radlerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

In Großmehring ist eine Radfahrerin auf dem Gehweg unterwegs gewesen, als plötzlich ein 25-Jähriger aus Eichstätt von einem Firmengelände fuhr. Was dann geschah.

Ein 25-jähringer Eichstätter fuhr am Montag gegen 16.20 Uhr fuhr mit seinem Auto aus einem Firmengelände auf den Junkers-Ring in Großmehring ein. Hierbei übersah er eine 20-jährige Gaimersheimerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Gehweg verbotswidrig fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radlerin, sodass die Frau stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Ein Sachschaden von 750 Euro ist entstanden. (AZ)