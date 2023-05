20-Jähriger stürzt vom Fahrrad - wegen eines Badeschlappen

Seine Badeschlappen waren schuld, dass ein 20-Jähriger in Ingolstadt vom Fahrrad gestürzt ist. Der Mann wurde leicht verletzt.

Am Sonntag gegen 20.40 Uhr war ein 20-jähriger Potsdamer mit seinem Fahrrad in Ingolstadt auf der Gemmingerstraße in Richtung Staustufe unterwegs. Dabei löste sich laut Polizei einer seiner Badeschlappen vom Fuß und geriet in die Speichen.

Daraufhin blockierte das Vorderrad und der Radfahrer stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Das Rad wurde nur leicht beschädigt. (AZ)