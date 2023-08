20 Jahre Komfortstationen: Krankenzimmer mit Flatscreen und Menükarte

Seit 20 Jahren gibt es im Klinikum Ingolstadt die Komfortstationen im siebten Stock. Diese bieten Krankenzimmer mit mehr Service - nicht nur für Privatpatienten.

Vor 20 Jahren hat am Klinikum Ingolstadt im siebten Stock ein ganz neuer Bereich eröffnet: die Komfortstationen 71 bis 74. Sie sind ein interdisziplinärer Bereich, in dem Patientinnen und Patienten mit besonderen Annehmlichkeiten gesund werden können. Davon profitieren Privatversicherte, aber auch Personen, die den Aufschlag aus eigener Tasche bezahlen.

Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen arbeiten auf den Komfortstationen des Klinikums Ingolstadt

In den vergangenen 20 Jahren hat sich der siebte Stock nicht nur optisch verändert, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Warme, bunte Farben dominieren auf den Stationen 71/72 oder 73/74 und lassen so manchen deshalb kurz vergessen, dass er sich eigentlich in einem Krankenhaus befindet. „Zu Beginn waren wir auch ein sehr buntes Team“, erinnert sich Katharina Adrian, die seit Tag eins als Krankenschwester auf der Komfortstation arbeitet und zuvor seit ihrer Ausbildung in der Urologie des Klinikums tätig war. Damals wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen des Hauses gesucht, um den neuen Anforderungen eines interdisziplinären Bereiches gerecht zu werden.

„Wir behandeln hier Patientinnen und Patienten aus der Chirurgie, Kardiologie, Urologie, Onkologie, Pneumologie, Neurochirurgie, Neurologie und Orthopädie“, erzählt Anita Nominacher, die seit fast zwölf Jahren Stationsleitung auf den Komfortstationen ist. Daher sei es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, verschiedene Disziplinen in der Pflege beherrschen.

Auf den Komfortstationen im Ingolstädter Klinikum gibt es zusätzliche Serviceleistungen

Die Patientinnen und Patienten auf den Komfortstationen haben die Möglichkeit, zusätzliche Serviceleistungen, wie einen Zeitungsservice, Flatscreen-Fernseher und eine größere Menü- und Getränkeauswahl in Anspruch zu nehmen. „Den Aspekt, den viele der Patientinnen und Patienten am meisten zu schätzen wissen, ist jedoch die Möglichkeit eines Einzelzimmers“, weiß Nominacher. Was ihr dabei wichtig zu erwähnen ist: „Alle Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit, eines der 32 Einbettzimmer oder ein Bett in den zwölf Doppelzimmern auf der Komfortstation zu wählen. Dieses Angebot steht nicht nur Privatpatientinnen und -patienten offen, wie oft gedacht wird, sondern gegen Aufzahlung allen.“

„Die medizinische Versorgung“, betont Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer Medizin, Pflege und Informationstechnologie, Ärztlicher Direktor, „unterscheidet sich selbstverständlich nicht von der auf den anderen Stationen im Haus."

Wenn Katharina Adrian auf die vergangenen zwanzig Jahre zurückblickt, hat sie ein Lächeln im Gesicht: „Es hat sich seit damals schon einiges getan. Die Pflege wurde professioneller, die Arbeit digitaler und die Patientinnen und Patienten“, sie überlegt kurz, „auch etwas anspruchsvoller als früher.“ Personell ist die Station genauso ausgestattet wie die anderen Stationen: „Der Personalschlüssel ist auf allen somatischen Stationen gleich – und in jedem Bereich haben wir hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ , ergänzt Jochen Bocklet, Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur, Personal und Berufsbildungszentrum Gesundheit. (AZ)