21-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall

In Ingolstadt hat ein 21-Jähriger ein anderes Auto angefahren. Als der Fahrer des beschädigten Autos nach Versicherungsdaten fragte, fuhr der 21-Jährige weg. Warum?

Ein 21-Jähriger aus Ingolstadt fuhr am Mittwoch kurz vor 15 Uhr mit seinem VW Up auf der Liebigstraße in Richtung Herschelstraße. Kurz nach der Einmündung zur Keplerstraße fuhr er mit dem Kotflügel vorne rechts seines VW UP gegen einen rechts am Fahrbahnrand haltenden Audi A 5, der dabei am Kotflügel hinten links beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von über 5000 Euro, berichtet die Polizei.

Der 21-Jährige hielt daraufhin an und stieg aus. Der 25-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin im beschädigten Audi A 5 stiegen ebenfalls aus und gingen zu dem 21-jährigen VW-Fahrer. Nach einer kurzen Unterhaltung, bei dem der 21-jährige anbot den Schaden zu ersetzen, forderte der 25-Jährige ihn auf, er solle ihm die Versicherungsdaten geben. Da stieg der 21-Jährige in seinen VW und fuhr weg.

Unfall in Ingolstadt: 21-jähriger Autofahrer hat 1,6 Promille

Der 21-Jährige und sein VW wurden an seiner Wohnung angetroffen. Dabei stellte die Polizei fest, dass der 21-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, der Alkomat zeigte 1,64 Promille an. Anschließend wurde er zur Blutentnahme in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Auf den 21-Jährigen, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht zu. (AZ)

