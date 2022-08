23-Jährige tot in Ingolstadt: Polizei vermutet Verbrechen

In Ingolstadt ist eine 23-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

In Ingolstadt ist offenbar eine 23-jährige Frau getötet worden. Laut Polizei wurden am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr die Rettungskräfte über eine hilflose Person in einem Fahrzeug an der Peisserstraße informiert. Nach erfolglosen Reanimationsversuchen der Polizei konnte durch den Notarzt nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. Ob der Fundort zugleich der Tatort ist, war zunächst unklar.

Die aus Ingolstadt stammende 23-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens. "Sie ist gewaltsam ums Leben gekommen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wie die 23-Jährige getötet wurde, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

8 Bilder 23-Jährige in Ingolstadt wohl getötet: Die Bilder vom Einsatz Foto: Heinz Reiß

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen war die Peisserstraße bis in den Vormittag hinein für den Verkehr gesperrt. Neben der Tatortarbeit konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei nun insbesondere auch darauf, das persönliche Umfeld des Opfers zu beleuchten, heißt es vonseiten der Polizei. Hinweise auf einen Verdächtigen hatte die Polizei nach eigenen Angaben zunächst nicht. "Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen." (AZ/dpa)

