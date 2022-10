Exhibitionist im Westpark: 23-Jähriger zieht in mehreren Geschäften blank

Ein Mann hat sich in mehreren Geschäften in Ingolstadt, unter anderem im Westpark, ausgezogen und sein bestes Stück dem Personal präsentiert. Geklaut haben soll er außerdem.

Wie die Polizei nun mitteilt, entblößte sich am Dienstag ein Mann in Geschäften im Ingolstädter Westpark, zeigte sich dem dortigen Personal und spielte an seinem Glied herum. Gegen 17.45 Uhr betrat der Mann ein Bekleidungsgeschäft und suchte eine der dortigen Umkleidekabinen auf. Im Anschluss trat er lediglich mit einem T-Shirt bekleidet einer Verkäuferin gegenüber. Nach entsprechender Aufforderung durch das Personal verließ der Exhibitionist zunächst unerkannt den Laden.

Ingolstadt: Nackter aus dem Westpark sitzt im Gefängnis

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann zuvor in ähnlicher Weise in einem weiteren Bekleidungsgeschäft aufgefallen war. Aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibungen konnte ein 23-jähriger Nordmazedonier ermittelt werden, der in einer Unterkunft für Asylbewerber in der Neuburger Straße gemeldet war, heißt es im Polizeibericht. Der Mann konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung, die durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt angeordnet wurde, konnten Gegenstände aufgefunden werden, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (AZ)