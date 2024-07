24-Jähriger nimmt Mann Krücke weg und drischt auf E-Scooter ein

Zu einer Auseinandersetzung der anderen Art kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr vor einer Diskothek am Ingolstädter Auwaldsee. Aus noch unbekannten Gründen griff sich ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen die Krücke eines 38-jährigen Ingolstädters und schlug mit dieser zunächst auf einen dort befindlichen E-Scooter ein. Während der Elektroroller keinen Schaden erlitt, wurde die Gehhilfe so stark beschädigt, dass sie brach. Hieraufhin mischte sich ein 35-jähriger Bekannter des Ingolstädters ein und forderte die Krücke von dem 24-Jährigen ein. Dieser wiederum ging nun bedrohlich auf den 35-jährigen Ingolstädter zu und holte mit der beschädigten Gehhilfe zum Schlag aus. Aufgrund einer schnellen Ausweichbewegung des 35-Jährigen wurde dieser aber nicht getroffen, teilt die Polizei mit.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung vor Ort zeigte sich der 24-Jährige weiterhin überaus aufgebracht, sodass ihm zunächst ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kam er jedoch nicht nach, woraufhin ihn die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

Ebenso uneinsichtig zeigte sich sein 24-jähriger Bekannter, der wiederholt die polizeilichen Maßnahmen vor Ort störte. Auch er war unbelehrbar und entfernte sich auf Aufforderung nicht, weshalb auch er die restliche Nacht in einer Haftzelle verbringen musste. Zu Straftaten kam es in seinem Fall nicht. (AZ)