24-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Am Samstagmittag ereignete sich in der Pettenkoferstraße in Ingolstadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines Leichtkraftrads leichte Verletzungen zuzog. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Ingolstädter mit seiner 125er Honda auf der Pettenkoferstraße geradeaus in Fahrtrichtung Asamstraße. Gleichzeitig bog ein 29-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto aus einer angrenzenden Grundstücksausfahrt nach links auf die Pettenkoferstraße ein und kollidierte infolgedessen mit dem vorfahrtsberechtigten vorbeifahrenden Honda-Fahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. (AZ)

