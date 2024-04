2500 Euro Schaden: Unbekannte brechen Fleisch-Automat in Ingolstadt auf

In der Hagauer Straße in Ingolstadt wurde ein Automat geknackt und Fleischwaren gestohlen. Der Schaden ist hoch, die Täter noch flüchtig.

Bislang Unbekannte haben am Wochenende in Ingolstadt einen Automaten für Fleischwaren aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an dem Automaten in der Hagauer Straße die Scheibe ein und entwendeten mehrere Produkte.

Unbekannte knacken Fleisch-Automat in Ingolstadt

Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei 2500 Euro, der Beuteschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. (AZ)