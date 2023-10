2500 Studierende starten an der THI

Die Hochschule in Neuburg und Ingolstadt wächst in diesem Semester so stark wie noch nie. Und damit dem bundesweiten Trend entgegen.

THI-Präsident Professor Walter Schober begrüßte am Montag an den Standorten Ingolstadt und Neuburg rund 2500 Erstsemesterstudierende in den circa 80 Bachelor- und Masterprogrammen. Damit wächst die Technische Hochschule entgegen dem bundesweiten Trend weiter auf 7300 Studierende.

Popcornduft, aufgeregtes Gemurmel und Musik: In der Aula herrschte Feierstimmung, als THI-Präsident Professor Walter Schober die Erstsemester an der THI willkommen hieß – so viele wie nie zuvor, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Mehr als 140 Partnerhochschulen hat die THI Ingolstadt und Neuburg

Nachdem Professor Schober um 8.30 Uhr das Semester auf dem Nachhaltigkeits-Campus Neuburg eröffnet hatte, wandte er sich um 10 Uhr in Ingolstadt in der vollen Aula der THI an die Studienanfänger: „Wir wollen Ihnen hier an der THI die Möglichkeit geben, Ihre Talente bestmöglich zu entwickeln“, sagte Schober. „Die THI bietet Ihnen als eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland im Studium und auch danach vielfältige Möglichkeiten. Nutzen Sie diese im Studium und auch danach.“ Mit über 140 Partnerhochschulen weltweit sei die THI zudem hervorragend vernetzt und könne alle Interessierten optimal bei der Planung eines Auslandssemesters unterstützen.

Im Anschluss informierte Bettina Wiesmann, Leiterin der Abteilung Career Service und Studienberatung, über die zentralen Serviceangebote der THI. Danach stellten sich der Hochschulseelsorger Thomas Schwarz sowie Vertreter der Fachschaft vor. Die studentischen Vereine präsentierten außerdem ihr vielfältiges Angebot und lockten mit Hotdogs, Crêpes und Getränken.

Dass die THI längst auch eine internationale Strahlkraft entfaltet hat, stellten Cong Shen, 29, und Geer Xie, 29, eindrücklich unter Beweis. Die beiden kommen aus Shanghai und beginnen im Wintersemester mit dem Masterstudiengang Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit. „Ingolstadt gefällt uns sehr gut. Wir freuen uns, hier zu studieren“, betonte Geer Xie. (AZ)

Lesen Sie dazu auch