30 Jahre flexibel und unkompliziert: die Mobile Familie

Was vor 30 Jahren klein begann, ist heute aus dem Kinderbetreuungsangebot in Ingolstadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht mehr wegzudenken. 217 Betreuerinnen, darunter auch einige wenige Betreuer, haben sich im vergangenen Jahr um zahlreiche Kinder in der Region gekümmert. Der Verein Mobile Familie ist richtig erwachsen geworden - und feiert nun seinen 30. Geburtstag.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis