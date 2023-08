Ingolstadt

30 Löschkräfte sind bei Küchenbrand in der Altstadt im Einsatz

Die Feuerwehr Ingolstadt musste am Sonntag zu einem Brand in der Beckerstraße ausrücken.

Wegen eines nicht ausgeschalteten Herds ist es in der Beckerstraße in Ingolstadt zu einem Küchenbrand gekommen. Die Bewohner mussten in eine Notunterkunft.

Am Sonntag ist es gegen 17 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Beckerstraße in der Ingolstädter Altstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich wegen eines nicht ausgeschalteten Küchenherds, der sich in einer Gemeinschaftsküche im ersten Stock des Mehrfamilienhauses befand, ein Brand entwickelt. Wegen eines nicht ausgeschalteten Herds ist es zu einem Feuer in einem Haus in der Ingolstädter Altstadt gekommen. Foto: Heinz Reiß Als das Feuer in der Ingolstädter Altstadt ausgebrochen ist, befanden sich sechs Personen im Haus Als das Feuer ausgebrochen war, befanden sich insgesamt sechs Personen im Haus, die das Gebäude alle unverletzt verlassen konnten. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Da der erste Stock nicht mehr bewohnbar ist, mussten die Bewohner in einer Notunterkunft untergebracht werden. Die Bewohner konnten das Haus in Ingolstadt unverletzt verlassen. Foto: Heinz Reiß Wegen der historischen Bausubstanz mit Fehlboden gestalteten sich die Nachlöscharbeiten nach Angaben der Feuerwehr recht schwierig. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und der Berufsfeuerwehr. (AZ)

