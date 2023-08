30 Millionen Euro: Defizit des Klinikums wird wohl höher als erwartet

Das Klinikum Ingolstadt schreibt tiefrote Zahlen. Für 2023 rechnete man bislang mit einem Defizit von 20 Millionen Euro - doch dem Klinikum fehlt wohl deutlich mehr Geld.

Das Klinikum Ingolstadt erwartet mit 30 Millionen Euro bis zum Ende des laufenden Jahres ein höheres Defizit als bisher geplant. Etwas bessere Nachrichten gibt es vom vergangenen Jahr: Da war das Minus nicht ganz so groß wie prognostiziert.

Das Klinikum Ingolstadt geht von einem Defizit von 30 Millionen Euro aus

Der Nachtragshaushalt der Klinikum Ingolstadt GmbH geht von einem Fehlbetrag von 30 Millionen Euro statt wie ursprünglich geplant von 20 Millionen Euro im laufenden Jahr 2023 aus, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. "Unter den aktuellen negativen Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser lässt sich dieser hohe Verlust leider nicht vermeiden. Wir befinden uns in einem schwierigen Dilemma wie fast alle Krankenhäuser: Einerseits steigen die Kosten 2023 weiter durch Inflation und Tariferhöhungen, andererseits können wir die erhöhten Kosten für die Patientenversorgung nicht über auskömmliche Preise weitergeben“, erklärt Jochen Bocklet, als Geschäftsführer unter anderem zuständig für den Bereich Finanzen.

Die Krankenhäuser können - anders als viele Unternehmen - gestiegene Kosten nicht refinanzieren, weil die Preise für ihre Leistungen einmal im Jahr gesetzlich festgelegt werden. 2023 liegt die den Krankenhäusern zugestandene Preissteigerung nur bei gut der Hälfte der branchenspezifischen Inflationsrate von bisher 7,5 Prozent.

Andreas Tiete, Ärztlicher Direktor des Klinikums, fordert eine Zwischenfinanzierung

„Die zunehmende Regulierung der Leistungserbringung, die wachsenden Anforderungen an Personalbesetzung und Infrastruktur sowie die erheblichen Investitionen in IT und medizinisches Gerät führen zu zusätzlichen Kosten. Dafür erhalten die Krankenhäuser bisher keine ausreichende finanzielle Kompensation. Die Krankenhausreform ist deswegen ein Schritt in die richtige Richtung, weil komplexe Leistungen auf bestimmte Kliniken konzentriert und deren Vorhaltekosten in Zukunft refinanziert werden sollen. Es wird jedoch dauern, bis die neuen Strukturen umgesetzt sind und Wirkung zeigen können. Die Krankenhäuser benötigen dafür dringend eine Zwischenfinanzierung,“ sagt Andreas Tiete, Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Die finanzielle Situation im Jahr 2022 hat sich dagegen besser entwickelt als ursprünglich angenommen. War die Planung ursprünglich von einem Defizit von 12,9 Millionen Euro ausgegangen, so liegt es jetzt bei 9,3 Millionen Euro.

Lesen Sie dazu auch

Für das Jahr 2023 zeichnet sich ein weiterer Anstieg der Fallzahlen bei den Patientinnen und Patienten am Klinikum Ingolstadt ab, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Somatik ist die Zahl der voll- und teilstationären Fälle im ersten Halbjahr des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent gestiegen, in der Psychiatrie um zehn Prozent. (AZ)