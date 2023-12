33-Jähriger bedroht zwei 21-Jährige mit Messer

In einer Arbeiterunterkunft in Ingolstadt kam es zu einem Streit. Mit einem Messer drohte ein 33-Jähriger zwei anderen Männern, sie zu töten.

Am Dienstagabend kam es in einer Arbeiterunterkunft im Ingolstädter Süden zu einer Auseinandersetzung. Ein 33-Jähriger drohte seinen zwei 21-jährigen Landsleuten unter Vorhalt eines Messer an, sie zu töten, und zerschlug Geschirr in der gemeinsamen Küche. Aus Angst vor dem Mann verständigten die Mitbewohner die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten saß der 33-Jährige vor der Unterkunft und trank Bier. Da ein Alkotest einen Wert deutlich über 1,5 Promille ergab, wurde der Mann zur Ausnüchterung auf die Dienststelle gebracht. Das Messer konnte sichergestellt werden, den 33-Jährigen erwartet nun einen Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10