33-Jähriger verletzt: Bitte um Zigarette endet mit Schlägen

Zunächst hat ein Unbekannter einen 33-Jährigen in Ingolstadt um eine Zigarette gebeten, dann gab es Schläge. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Ein 33-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr vor einer Gaststätte in der Ingolstädter Altstadt bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ein bislang Unbekannter hatte ihn um eine Zigarette gebeten, was der 33-Jährige jedoch verneinte. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte und seine beiden Begleiter den 33-Jährigen tätlich angriffen. Anschließend flüchteten die Männer.

Der 33-Jährige musste nach der Schlägerei in Ingolstadt ins Krankenhaus

Der 33-Jährige kam aufgrund von Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)