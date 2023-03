34-jährige Autofahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall

Eine Autofahrerin aus Ingolstadt bemerkte zu spät, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Die Frau musste ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin zog sich am Dienstag bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen zu. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 37-Jährige aus Denkendorf mit ihrem Auto die Münchener Straße in Ingolstadt stadteinwärts auf dem linken Fahrstreifen. Als sie kurz nach der Einmündung zur Medererstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und ihr Fahrzeug abbremste, bemerkte die 34-Jährige aus Ingolstadt, die dahinter fuhr, zu spät. Sie fuhr mit ihrem Auto auf das vorausfahrenden Auto auf.

Die 34-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 37-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Das Auto der 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)