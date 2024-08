34-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Montag gegen 14.40 Uhr wollte die Ingolstädter Polizei einen Autofahrer an der der Roßmühlstraße kontrollieren. Allerdings ignorierte der Fahrer die Signale der Polizei und flüchtete in die Frühlingstraße. Von dort ging es in einer wilden Verfolgungsjagd weiter über die Schillerbrücke in die Südliche Ringstraße.

Der 34-Jährige ignorierte bei seiner Flucht durch Ingolstadt mehrere rote Ampeln

Bei seiner Flucht überfuhr der Mann mehrere rote Ampeln und geriet teilweise auch in den Gegenverkehr. An der Kreuzung Südliche Ringstraße / Manchinger Straße konnte der Fahrer schließlich angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 34-jähriger Ingolstädter, keinen Führerschein hatte.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Geflüchteten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)