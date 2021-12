35-Jähriger geht in Ingolstadt mit einem Regenschirm auf einen Polizisten los

Erst hat ein 35-Jähriger in Ingolstadt einen Regenschirm geklaut, dann ging er mit dem Diebesgut auf einen Polizisten los.

Am Mittwochmittag ist ein 35-Jähriger ziemlich aggressiv gegenüber Polizeibeamten geworden. Zuvor hatte er mehrere Passanten in der Fußgängerzone angepöbelt. Den Beamten, die hinzu gerufen worden waren, versprach er zunächst, nach Hause zu gehen. Doch noch in Sichtweite der Beamten klaute er aus dem Außenbereich eines Geschäfts einen Regenschirm.

Der Mann kam in Ingolstadt in die Ausnüchterungszelle

Als sie ihn aufforderten, den Schirm zurückzulegen, schlug er mit ihm nach einem der Beamten. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille, woraufhin der Mann zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. (nr)