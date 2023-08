36 Projekte mit Umweltpreis ausgezeichnet

Die Ingolstädter Stadtwerke haben einen Umweltpreis vergeben. Unter den Preisträgern sind auch Teilnehmer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

36 Projekte, 117.000 abgegebene Stimmen, 13 Preisträger und 12.000 Euro Preisgeld – so lautet die Bilanz des SWI-Umweltpreises, den die Stadtwerke Ingolstadt in diesem Jahr erstmals zur Förderung der regionalen Energiewende ins Leben gerufen haben. Jetzt wurden 13 Projekte im Rahmen einer Preisverleihung in Ingolstadt geehrt und mit einem Preisgeld bedacht -darunter auch mehrere Projekte aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Zehn Preisträger davon gingen im Rahmen eines Publikumsvotings, in dem 117.000 Stimmen vergeben wurden, als Sieger hervor, drei weitere Projekte wurden von einer Stadtwerke-Jury gekürt. Die Publikumssieger durften sich über ein Preisgeld zwischen 2500 und 500 Euro freuen, die Jurypreisträger wurden mit je 1000 Euro bedacht.

SWI-Umweltpreis: Descartes-Gymnasium Neuburg landet auf sechstem Platz

Den ersten Platz beim Publikumspreis machte die Grundschule Stammhamm mit ihrem "Schulwald". Dafür gab es 2500 Euro. Das Neuburger Descartes-Gymnasium erreichte hier Platz sechs mit dem Projekt "Descartes goes green" und bekam dafür 750 Euro. Dahinter folgten drei Teilnehmer aus Karlshuld: der Kindergarten, die Kinderkrippe St. Ludwig und das Haus für Kinder St. Ludwig. Den zehnten Platz belegte das Klimabüro CO2-regio Neuburg. Der erste Jurypreis ging an die Mittelschule an der Pestalozzistraße, die den Pausenhof begrünte und dafür 1000 Euro erhält.

Die Gewinner des Jurypreises freuen sich über die Unterstützung ihrer Umweltprojekte zusammen mit Geschäftsführer Matthias Bolle und Marketingleiter Andreas Schmidt. Foto: Stadtwerke Ingolstadt

Die Bandbreite der eingereichten Projekte war sehr groß: Von der Umweltbildung für Kinder und Jugendliche über Bienen und Rehkitzrettung bis hin zur LED-Umrüstung und der Wiedervernässung von Moorflächen. "Als regionaler Energieversorger, für den die Energiewende und der Umwelt- und Klimaschutz wesentliche Pfeiler der Unternehmensstrategie sind, freut uns die Resonanz auf unseren neuen Umweltpreis sehr. Dies gilt für die große Anzahl an spannenden Projekten, die eingereicht wurden, aber auch für die vielen Menschen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben", sagt SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle. „Uns ist es sehr wichtig, das Thema Nachhaltigkeit auch vor Ort in unserer Region voranzubringen. Ein Umweltpreis wie dieser motiviert Jung und Alt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich zu engagieren." (AZ)