45-Jähriger klaut Auto und flüchtet über die A9 betrunken durch die Rettungsgasse

Eine ganze Reihe von Straftaten hat am Freitag ein 45-jähriger Mann aus dem Raum Roth gesammelt. Dieser klaute gegen 12 Uhr mittags in einem unbeobachteten Moment auf einer Baustelle einen Ford Transit und fuhr damit zunächst in unbekannte Richtung davon. Das meldet die Verkehrspolizei Ingolstadt.

Kurze Zeit später meldete sich ein Autofahrer, dem der Kleintransporter auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt Süd und Manching negativ aufgefallen war. Aufgrund eines Staus nutzte der Rother die entstehende Rettungsgasse zum schnelleren Vorwärtskommen. Hierbei touchierte er auch einen dort befindlichen, noch unbekannten, Kastenwagen und beschädigten dessen linken Außenspiegel.

Autodieb flüchtet auf die A9 bei Ingolstadt: Streifenwagen nehmen Verfolgung auf

Mehrere Streifenwagen versuchten, den Flüchtigen zum Anhalten zu bewegen, was schlussendlich an der Anschlussstelle Allershausen gelang. Der Beschuldigte hatte keinen Führerschein und war auch noch betrunken. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen, die Hinweise auf den beschädigten Kastenwagen geben können oder welche durch den Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)