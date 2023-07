47-jährige Autofahrerin rammt versehentlich Linienbus

Eigentlich hatte der Bus Vorfahrt, doch eine Autofahrerin aus Ingolstadt hat dies übersehen. So kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Welcher Schaden entstand.

Eine 47-jährige Ingolstädterin wollte am Montagmittag mit ihrem Auto von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten Linienbus, sodass es zur Kollision kam. Am Auto der Ingolstädterin wurde die Front eingedellt. Der Bus wurde bei dem Anstoß im hinteren Bereich ebenfalls leicht eingedellt. Es entstand Schaden von mehreren tausend Euro, teilt die Polizei mit. Da sich mehrere Fahrgäste in dem Bus befanden, wurde vorsorglich ein Rettungswagen zur Unfallstelle gerufen. Es mussten jedoch keine Personen behandelt werden. Die Unfallverursacherin musste vor Ort ein Bußgeld bezahlen. (AZ)