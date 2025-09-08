Icon Menü
49-jähriger Vermisster aus Neustadt an Donau in Ingolstadt tot gefunden

Ingolstadt

Vermisster 49-Jähriger tot in Ingolstadt gefunden

Ein 49-Jähriger aus Neustadt an der Donau wurde seit Donnerstag vermisst. Zwei Tage später findet die Polizei die Leiche des Mannes.
    Samstagvormittag wurde ein vermisster Mann tot in Ingolstadt gefunden.
    Samstagvormittag wurde ein vermisster Mann tot in Ingolstadt gefunden. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)

    Seit Donnerstagmorgen wurde ein 49-Jähriger aus Neustadt an der Donau vermisst. Nun meldet die Polizei, dass der Mann tot in Ingolstadt aufgefunden wurde. Wie die Beamten weiter berichten, hatte sich der 49-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Ingolstädter Stadtteil Mailing aufgehalten, war zu Fuß unterwegs.

    Ingolstadt: Vermisster 49-Jähriger aus Neustadt an der Donau tot aufgefunden.

    Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung, sucht mit einem Foto nach dem Vermissten. Am Samstagmorgen nahm die Suche dann ein tragisches Ende: Gegen 10.45 Uhr wurde der 49-Jährige tot aufgefunden. (AZ)

