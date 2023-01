50.000 Euro Schaden: Zimmer in Ingolstadt gerät in Brand

In Ingolstadt geht ein Zimmer in Flammen auf. Eine 46-Jährige erleidet dabei eine leichte Rauchvergiftung. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Zimmer ist in Ingolstadt am Montag, 2. Januar, in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Am späten Montagvormittag wurde der Einsatzleitstelle Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Gabrielistraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte die 46-jährige Bewohnerin auf einer mobilen Kochplatte Wasser zu erhitzen. Dabei kam es laut deren Angaben zu einem Schmorbrand am Kabel, die Flammen gingen in der Folge auf Gegenstände im Zimmer über.

Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt gelöscht. Der entstandene Schaden am Gebäude, dessen erstes Obergeschoss aktuell nicht bewohnbar ist, beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die 46-Jährige wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht, das sie am Dienstag wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt geht nach einer Brandortbegehung am Dienstag von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (AZ)