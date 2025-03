52-jähriger Autofahrer drängelt und verursacht beinahe Unfall

Am Samstag gegen 14 Uhr fuhren ein 35-jähriger Skoda-Fahrer und ein 52-jähriger Toyota-Fahrer die A9 in Richtung Nürnberg. An der Anschlussstelle Ingolstadt Süd verließen beide die Autobahn und folgten dem Verlauf der Peisserstraße in Ingolstadt in Richtung Donautherme. Der Toyota-Fahrer fuhr dabei dicht auf den Skoda auf, bedrängte diesen und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf Höhe der Breslauer Straße setzte der Fahrer des Toyotas zum Überholen eines weiteren vor ihm fahrenden, bislang unbekannten Audi-Fahrers an, welcher gerade nach links in die Breslauer Straße einbog. Aufgrund dieser Situation kam es beinahe zu einem Verkehrsunfall. Im weiteren Verlauf, vor der Unterführung der Schillerbrücke, überholte der 52-Jährige einen weiteren vor diesem fahrenden bislang nicht bekannten Seat. Bei diesem riskanten Überholmanöver missachtete der Toyota-Fahrer eine Sperrfläche sowie eine durchgezogene Linie. Neben den vorliegenden und zu ahndenden Verkehrsordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Sowohl der Fahrer des nach links abbiegenden Audis als auch der Fahrer des Seats können sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben und werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

