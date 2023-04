54-jährige Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Im Ingolstädter Stadtteil Oberbrunnenreuth übersah ein 69-Jähriger mit seinem Auto eine Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin.

Ein 69-jähriger Ingolstädter fuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr mit seinem Auto auf der Zucheringer Straße im Ingolstädter Stadtteil Oberbrunnenreuth und hielt an der Einmündung zur Hans-Denck-Straße an. Eine 54-jährige Fahrradfahrerin aus Zuchering war auf dem freigegebenen linken Fahrradweg unterwegs und wollte die Einmündung geradeaus überqueren.

Der Unfallverursacher übersah beim Anfahren die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht, berichtet die Polizei. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro und am Fahrrad ein Schaden von 200 Euro. (AZ)