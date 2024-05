54-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

In einem Kreisverkehr in Ingolstadt hat ein 88-Jähriger mit seinem Auto eine Radlerin erfasst - mit Folgen. Die 54-Jährige musste ins Krankenhaus.

Ein 88-Jähriger aus Ingolstadt ist am Donnerstag gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lena-Christ-Straße zum Kreisverkehr zur Marieluise-Fleißer-Straße gefahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr erfasste er mit der linken Front seines Autos eine 54-jährige Radfahrerin, die von der Marieluise-Fleißer-Straße kommend mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr befuhr. Die 54-jährige Ingolstädterin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

