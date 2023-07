56-jährige Ingolstädterin verletzt sich bei Auffahrunfall

Drei Autos sind in der Nähe des Ingolstadt Village aufeinander gefahren. Eine Frau musste ins Krankenhaus und auch die Sraße wurde vorübergehend gesperrt.

Eine 42-jährige Frau aus Mindelstetten fuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Staatsstraße 2231 in Richtung Ingolstadt Village und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr fuhr eine 56-jährige Ingolstädterin mit ihrem Seat und bremste ebenfalls ab. Ein 21-jähriger Altmannsteiner erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW auf den stehenden Seat auf.

Wie die Polizei berichtet, wurde durch den Aufprall der Seat auf den Audi geschoben. Die Fahrerin des Seat wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Feuerwehren aus Ingolstadt und Manching waren zur Unterstützung vor Ort. In Richtung Village musste die Fahrbahn für 30 Minuten gesperrt werden. (AZ)