5670 Euro Erfolgsbeteiligung bei Audi

Die Ergebnisbeteiligung bei Audi steigt deutlich an. Ein Facharbeiter darf sich über 5670 Euro freuen.

Trotz Corona, Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern und Kurzarbeit: Bei Audi lief das Jahr 2021 alles andere als schlecht. Immerhin wurden rund 1,7 Millionen Autos verkauft. Die genauen Zahlen werden zwar erst bei der Jahrespressekonferenz vorgestellt, doch eines hat der Betriebsrat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits jetzt mitgeteilt: Sie profitieren in diesem Jahr wieder von einer üppigen Erfolgsbeteiligung.

Für das Jahr 2021 werden 5670 Euro Prämie bei Audi gezahlt

Bezogen auf einen Facharbeiter bedeutet das, dass Mitarbeitende 5670 Euro bekommen. Dazu gibt es noch 1000 Euro für die Altersvorsorge. Verglichen zu den vorangegangenen Jahre ist das eine deutliche Steigerung. Für das Jahr 2020 gab es 1080 Euro sowie einen Corona-Bonus in Höhe von 1200 Euro, im Jahr zuvor waren es noch 3880 Euro. An den Höchstwert von vor zehn Jahren reicht die Prämie in diesem Jahr dennoch nicht hin. Für das Geschäftsjahr 2011 wurden 8251 Euro an einen Facharbeiter oder eine Facharbeiterin ausgeschüttet.

