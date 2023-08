59-jähriger Autofahrer stößt auf B 16 mit 18-Jähriger zusammen

Auf der B 16 ist ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer 18-Jährigen aus Ingolstadt kollidiert. Die Straße musste gesperrt werden.

Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr am Donnerstag kurz vor 13 Uhr fuhr mit seinem Auto auf der B 16 in Richtung Regensburg. Ungefähr 1,5 Kilometer nach der Ausfahrt Hagau kam er auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 18-Jährigen aus Ingolstadt zusammen, die mit ihrem Auto auf dem rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Neuburg unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß - der 59-Jährige fuhr mit der linken Frontseite gegen den hinteren linken Kotflügel des Autos der 18-Jährigen, die noch versuchte auszuweichen - fuhren beide gegen die rechte Leitplanke in Richtung Neuburg. Die zwei Autofahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 59-jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 16 musste anfangs für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Danach wurde bis zur Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ein Fahrstreifen abwechselnd für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr aus Zuchering. (AZ)