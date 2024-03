6000 Teilnehmer werden beim Firmenlauf in Ingolstadt erwartet

Am 11. Juli findet in Ingolstadt der Firmenlauf statt. Eine Anmeldung ist noch bis Ende Juni möglich.

Zum achten Mal findet in diesem Jahr in Ingolstadt der Kaufland-Firmenlauf statt. Dabei machen sich Mitarbeitende, Azubis und Führungskräfte gemeinsam auf die fünfeinhalb Kilometer lange Strecke entlang der Donau. Beginn ist am 11. Juli um 18 Uhr. Insgesamt werden zu der Veranstaltung 6000 Läuferinnen und Läufer erwartet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nach dem Zieleinlauf steht Live-Musik auf dem Programm.

Beim Ingolstädter Firmenlauf gibt es auch die Möglichkeit, virtuell teilzunehmen

Wer nicht für Ort teilnehmen kann, für den gibt es die Möglichkeit des Virtual Run. Virtuelle Läufer können die fünf Kilometer lange Strecke an einem beliebigen Ort per App absolvieren.

Pro Teilnehmer kommt ein Euro sozialen Zwecken zugute. Unternehmen können ihre Teilnehmenden noch bis zum 24. Juni anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.firmenlauf-ingolstadt.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch