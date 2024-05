67-Jähriger stürzt von Autokran und verletzt sich schwer

Ein Lastwagenfahrer hat sich auf einem Firmengelände in Ingolstadt schwere Kopfverletzungen zugezogen, als er aus zwei Metern Höhe herabstürzte.

Am Mittwoch gegen 5 Uhr stürzte ein 67-jähriger Kraftfahrer auf einem Firmengelände in der Isaak-Newton-Straße in Ingolstadt beim Einsteigen in das Führerhaus eines Autokranes aus einer Höhe von etwa zwei Metern. Der 67-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Ein Fremdverschulden kann nach momentanem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. (AZ)

